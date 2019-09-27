Столтенберг рассказал о разговоре с Зеленским про членство Украины в НАТО

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбегом была затронута тема прогресса евроатлантической интеграции Украины.
Об этом сообщил сам генсек альянса в ходе общения с прессой в университете Колумбии (США).
По его словам, вопрос о сближении Украины и НАТО поднял сам украинский лидер.
"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО не стал отвечать на вопрос о сроках вступления Украины в НАТО, уточнив, что это зависит от руководства Украины и прогресса в реформах.
Также Столтенберг перечислил реформы, актуальные для Украины: модернизация и укрепление институтов безопасности и обороны, борьба с коррупцией и усиление верховенства права.
Как сообщал "Апостроф", ранее главы подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Ирина Верещук пояснила свое скептическое заявление относительно интеграции Украины в НАТО.