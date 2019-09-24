"Слуга народа" ответила на волну гнева из-за слов про НАТО: в сети снова ажиотаж

Главы подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Ирина Верещук пояснила свои слова в интервью относительно интеграции Украины в НАТО, ее новый комментарий также вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Пояснения она выложила в своем блоге на "Цензор.НЕТ".

Так, она призвала украинцев "быть реалистами" относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем нас. Мы можем и должны обеспечивать сотрудничество НАТО в том, что касается нашей безопасности. А политическая часть, к сожалению, от нас не зависит", - заявила нардеп.

Также член парламентского комитета объяснила свои слова относительно сотрудничества НАТО и России, а также отметила, что для мгновенного вступления Украины в альянс без влияния на это решение РФ, необходимо чтобы изменилась "парадигма" НАТО.

"Все интерпретировали по-другому. Главный посыл, за который меня критикуют - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому что они это сделали в 2008 году. Сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, другим точкам. Отрицать, что Россия, к сожалению, влияет на решения НАТО - не приходится. Чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО", - отметила Верещук.

Также она уточнила, что президентская политическая сила полностью поддерживает курс на евроатлантическую интеграцию Украины и назвала положительные моменты от сотрудничества с альянсом.

"Если есть возможность, чтобы НАТО пришло к нам своими стандартами, экономическими программами - то к этому надо стремиться", - добавила она.

При этом в комментариях под новостью пользователи раскритиковали ее объяснения, отметив и слабую согласованность слов политиков с заявленной позицией президентской партии, и отсутствие опыта и слабую теоретическую подготовку. Следует отметить, что были и позитивные комментарии – нардепа хвалили за смелость и искренность.

Как сообщал "Апостроф", ранее начальник штаба ВСУ пояснил, что для того, чтобы украинской армии достичь уровня НАТО, следует перестроить систему руководства Вооруженными силами, а также адаптировать программное обеспечение войска.