RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

11:56
Деми Мур рассказала, как в 15 лет ее изнасиловал пожилой мужчина
11:48
Свитолина - Мугуруса - 2-0: результат матча
11:45
Свитолина успешно стартовала на крупном турнире в Китае
11:40
Кадровые ротации в окружении Кличко: стало известно о громком скандале
11:36
Пропагандиста Вышинского пристроили у Путина работать защитником "русского мира"
11:30
Певица Ассоль засыпала сеть трогательными фото своей сказочной свадьбы
11:27
Как остановить "Северный поток-2": президенты США и Польши обсудили варианты
11:19
Звезда "Квартала 95" сделал интересное замечание о состоянии Зеленского: опубликовано видео
11:16
Возмущенные зрители "Кріпосної" запустили флешмоб: так не боролись даже за Джона Сноу в "Игре престолов"
11:16
Новинский предложил списать населению часть долгов по ЖКХ
11:13
Зеленского жестко потроллили стихотворением про животных и НАБУ
10:58
Новый обмен пленными с Россией: названо количество узников Кремля и раскрыт ход переговоров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Слуга народа" ответила на волну гнева из-за слов про НАТО: в сети снова ажиотаж

вторник, 24 сентября 2019, 10:46
переглянути новину українською

Главы подкомитета по вопросам государственной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Ирина Верещук пояснила свои слова в интервью относительно интеграции Украины в НАТО, ее новый комментарий также вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях.

Пояснения она выложила в своем блоге на "Цензор.НЕТ".

Так, она призвала украинцев "быть реалистами" относительно вступления Украины в Североатлантический альянс.

"Мы должны быть реалистами по отношению к НАТО. И что скорее в НАТО возьмут Грузию, чем нас. Мы можем и должны обеспечивать сотрудничество НАТО в том, что касается нашей безопасности. А политическая часть, к сожалению, от нас не зависит", - заявила нардеп.

Также член парламентского комитета объяснила свои слова относительно сотрудничества НАТО и России, а также отметила, что для мгновенного вступления Украины в альянс без влияния на это решение РФ, необходимо чтобы изменилась "парадигма" НАТО.

"Все интерпретировали по-другому. Главный посыл, за который меня критикуют - это то, что я сказала: к сожалению, НАТО будет оглядываться на Россию. Потому что они это сделали в 2008 году. Сейчас они работают с Россией и по Ирану, и по Венесуэле, Сирии, другим точкам. Отрицать, что Россия, к сожалению, влияет на решения НАТО - не приходится. Чтобы они не смотрели на Россию, принимая решение по Украине, должна измениться сама парадигма НАТО", - отметила Верещук.

Также она уточнила, что президентская политическая сила полностью поддерживает курс на евроатлантическую интеграцию Украины и назвала положительные моменты от сотрудничества с альянсом.

"Если есть возможность, чтобы НАТО пришло к нам своими стандартами, экономическими программами - то к этому надо стремиться", - добавила она.

При этом в комментариях под новостью пользователи раскритиковали ее объяснения, отметив и слабую согласованность слов политиков с заявленной позицией президентской партии, и отсутствие опыта и слабую теоретическую подготовку. Следует отметить, что были и позитивные комментарии – нардепа хвалили за смелость и искренность.

Как сообщал "Апостроф", ранее начальник штаба ВСУ пояснил, что для того, чтобы украинской армии достичь уровня НАТО, следует перестроить систему руководства Вооруженными силами, а также адаптировать программное обеспечение войска.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

История безработного нардепа Владислава Бородина

Рента преткновения: почему бизнес против увеличения налога в угоду Коломойскому

Зеленский против кнопкодавов: как будут бороться с главным позором Рады

Еще один "офис" и абсолютная власть: чем закончится реформа Генпрокуратуры

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: