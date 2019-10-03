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У Путина прокомментировали "формулу Штайнмайера", сделав выпад против Порошенко

четверг, 03 октября 2019, 07:58
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "формулу Штайнмайера" компромиссом по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений.

Об этом он рассказал в интервью российскому Первому каналу.

"Плана "Б" (по реализации Минских соглашений - прим. ред.) быть не может. Минские соглашения - это база, на которой должно все выстраиваться. Если уже быть конкретным, то "формула Штайнмайера" - это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом Минских соглашений, одобренным Советом Безопасности ООН. Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов", - сказал Лавров.

По его словам, "формула" была предложена тогдашним министром иностранных дел ФРГ, Франком-Вальтером Штайнмайером в ответ на отказ Петра Порошенко принимать закон о специальном статусе Донбассе до проведения выборов.

"Вещь естественная, когда человек идет к избирательным участкам за кого-то голосовать, он хочет знать, какими конкретными полномочиями этот кандидат будет обладать, если его выберут. Когда обсуждалась необходимость выполнить эту последовательность, то бывший президент Украины Петр Порошенко на "нормандском формате" сказал, что он не может предоставить особый статус, потому что он не знает, кого они выберут. Это уже абсолютно конфронтационный, контрпродуктивный, а главное антиправовой подход. Будучи тогда министром иностранных дел ФРГ, Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. То есть закон будет принят и вступит в силу на временной основе в день выборов, когда закроются участки, а на постоянной основе - когда ОБСЕ подтвердит в своем окончательном докладе, что выборы были честными и справедливыми", - рассказал Лавров.

"Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила Минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится", - заявил глава российского МИД.

Кроме того, отвечая на вопрос о сроках возможной встречи в "нормандском формате", Лавров сказал: "Это решать президентам".

Напомним, подробнее о подписании "формулы Штайнмайера" и возможных последствиях этого шага для Украины читайте в материале "Апострофа": Призрак Веймарской республики: куда приведет Украину мир от Зеленского.

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