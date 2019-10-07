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Осталось добить Украину: у Путина выдали новое циничное заявление по Донбассу

понедельник, 07 октября 2019, 17:34
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В Кремле заявили, что не могут гарантировать выполнение Минских договоренностей со стороны подконтрольных себе боевиков в части разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает российское издание.

Он подтвердил, что в Кремле действительно "имеют влияние" на военизированные формирования на оккупированной части Донбасса, однако убедить их отодвинуть вооружение якобы не могут.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта… Кремль не является стороной конфликта", - заметил спикер президента страны-агрессора.

Также он отметился замечанием, что Россия в вопросе урегулирования конфликта выполняет ту же роль, что Германия и Франция – члены Нормандской четверки.

"Как и все страны, мы заинтересованы, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время и которые положены на бумагу, и под которым стоят подписи четырех, чтобы все эти мероприятия выполнялись", - добавил он.

Пользователи сетей высказали свое раздражение попытками российской стороны снять с себя ответственность за агрессию против Украины и в очередной раз раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который в вопросе урегулирования взял курс на договоренности с РФ.

Подробнее о договоренностях по Донбассу - в материале "Апострофа": Разведение сил и "формула Штайнмайера": Зеленский рассказал о новых договоренностях по Донбассу

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