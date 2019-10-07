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Штайнмайер объяснил, что за формулу он придумал для Донбасса
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Штайнмайер объяснил, что за формулу он придумал для Донбасса

понедельник, 07 октября 2019, 18:11
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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пояснил суть своей "формулы" относительно урегулирования на Донбассе, по его словам она содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на комментарий президента Германии.

"Была ситуация на переговорах в Париже, которые проводились на встрече нормандской контактной группы. Переговоры не продвигались, потому что проекты, которые должны быть реализованы после минских соглашений, стали известными... Но шаги, которые должны быть сделаны обеими сторонами, были слишком большими. Именно поэтому формула не содержит ничего больше, чем попытку сделать из больших шагов, которые участники конфликта не хотели делать, ряд меньших, которые до сих пор надо согласовать", - заявил Штайнмайер.

При этом он заявил, что Россия не осуществляла на него давления при составлении документа и это якобы может подтвердить представитель пятого президента Украины Петра Порошенко, который присутствовал при переговорах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был опубликован текст документа – так называемой "формулы Штайнмайера", который утвердили стороны переговоров по вопросу урегулирования на Донбассе в Минске 1 октября.

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