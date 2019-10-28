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Трамп спутал Зеленского и Путина: видео скандального заявления

понедельник, 28 октября 2019, 18:39
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В понедельник, 28 октября, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд назвал Владимира Зеленского "российским президентом".

Об этом сообщил журналист CNN Дэниэл Дэйл в Twitter.

"Они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я опубликую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (главы спецкомитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа – "Апостроф"). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него", - заявил президент Трамп.

Журналисты в Соединенных Штатах обратили особое внимание на оговорку, поскольку Трамп на брифинге заострял внимание на том, что его переговоры с Зеленским были "идеальными". Ошибку допустил глава Белого дома на вопросе о политическом давлении на президента Украины в вопросе расследования против сына своего конкурента на выборах Хантера Байдена.

Как сообщал "Апостроф", ранее группа республиканцев сорвала слушания в Палате представителей США, на которых должны были слушать показания высокопоставленной сотрудницы Министерства обороны по вопросу Украины.

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