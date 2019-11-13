Россия сильнее, а кровь забудется: Коломойский отметился скандальным заявлением по Донбассу

Бизнесмен и давний партнер президента Украины Владимира Зеленского Игорь Коломойский заявил, что Украине необходимо улучшать отношения с Россией, поскольку РФ "сильнее Украины".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The New York Times.

"Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения… Дайте пять, десять лет, и кровь забудется… В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю, что я вижу и куда идут дела", - сказал он в интервью.

Американские аналитики призвали прислушиваться к позиции Коломойского, поскольку "у него есть большое влияние на администрацию Зеленского". При этом в политических кругах США считают влияние Коломойского на государственную политику Украины "одной из самых больших проблем Зеленского".

Также бизнесмен открыто высказал скепсис по поводу европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Вы все равно не примете нас в альянсе (НАТО – "Апостроф")", - заявил Коломойский.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Международный валютный фонд, который собирался оказать финансовую помощь Украине, отложил ее из-завозможного влияния олигарха Игоря Коломойского на политику президента Владимира Зеленского.