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МВФ выдвинул Зеленскому ультиматум из-за Коломойского

понедельник, 04 ноября 2019, 23:10
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Международный валютный фонд, который собирался оказать финансовую помощь Украине, отложил ее из-за возможной неспособности президента Владимира Зеленского, связанной с возвратом миллиардов долларов, выведенных из украинских банков, в том числе Приватбанка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Среди вызовов, с которыми столкнулся Киев в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский и еще один бизнесмен владели по 45% акций крупнейшего в Украине финансового учреждения, Приватбанка, до его национализации", - пишет издание.

Так, МВФ будет задерживать последующие транши, пока не убедится, что команда Зеленского прилагает максимум усилий, чтобы вернуть около $15 млрд, выведенных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк, за последнее десятилетие.

"Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. Коломойский вернулся в Украину из эмиграции в мае после того, как Зеленский выиграл борьбу за президентский пост, и с тех пор публично встречался с президентом. По словам людей, знакомых с переговорами Фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями", - отмечает WSJ.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ назвали условия подъема экономики в Украине.

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