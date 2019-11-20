Суд ООН принял важное решение по иску Украины против России: что будет дальше

Международный суд Организации Объединенных Наций обязал Россию 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по делу "Украина против России" о нарушении двух международных конвенций.

Как говорится на сайте суда, в частности, РФ должна отчитаться о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Также известно, что решение было принято еще 8 ноября.

Напомним, что против обновленного проекта резолюции относительно соблюдения прав человека в Крыму и Севастополе на заседании профильного комитета Генеральной ассамблеи ООН вместе с Россией проголосовали Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия и еще 18 стран.

Как сообщал Апостроф, Международный суд ООН в Гааге признал, что в его юрисдикции находится дело Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.