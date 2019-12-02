Ни слова о Крыме: У Путина сделали резкое заявление о встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин не собирается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос возвращения Крыма.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение российских СМИ.

"Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Собственно, никакое обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на разных уровнях", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он добавил, что Владимир Путин готов дать развернутый ответ о Крыме президенту Украины, если он такие вопросы задаст.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Владимир Зеленский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате будет говорить о прекращении огня, возвращение пленных и реинтеграцию оккупированных территорий.