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Сначала с глазу на глаз: всплыла неожиданная деталь переговоров Зеленского с Путиным в Париже

четверг, 05 декабря 2019, 10:27
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Саммит в "нормандском формате" 9 декабря начнется с двухсторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным, она будет закрыта для прессы.

Об этом говорится на канале в Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.

Он отметил, что лишь после личного разговора российского и украинского президента состоится непосредственно встреча "нормандской четверки! с привлечением Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

"То есть, вначале пройдут переговоры непосредственно между Зеленским и Путиным, и только после них будет уже общая встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России", - заявил нардеп.

Следует отметить, что ранее предполагалось, что личные переговоры Зеленского и Путина состоятся после встречи "нормандской четверки".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание СНБО в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", там обсудили сценарии реинтеграции оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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