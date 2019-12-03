Зеленский провел совещание перед встречей в Париже: принято решение по Донбассу

Зеленский провел координационное совещание СНБО в рамках подготовки к встрече в "нормандской формате", где обсудили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ в Facebook.

"Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия ", - говорится в сообщении.

Кроме того, на совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

"В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей Глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил. Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством Президента Украины Владимира Зеленского", - подытожили в пресс-службе.

"Апостроф" сообщал своим читателям, что 2 декабря в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" говорить о прекращении огня, возвращение пленных и реинтеграцию оккупированных территорий.