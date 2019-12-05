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В ловушке между Путиным и Трампом: Зеленский попал на обложку Time, фото

четверг, 05 декабря 2019, 18:38
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Президент Украины Владимир Зеленский предстал в образе "человека посредине" - лица, способного вмешаться в канал коммуникации между лидерами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом", - гласит заголовок передовицы американского журнала Time с изображением на обложке украинского лидера.

Значение этого термина, который все чаще использует западная пресса в отношении президента Зеленского объяснил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин в своем посте в соцсети Facebook.

"Сам термин взят из криптографии и означает лицо, способное вмешаться в своих целях в скрытый канал коммуникации между другими, и здесь под этими "другими" понимаются Трамп и Путин. Что ж, для нынешнего состояния дел в Украине и в мире это на самом деле очень и очень неплохо", - считает Бабин.

Как сообщал Апостроф, ранее бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Офис президента Украины Владимира Зеленского в попытках скрыть информацию о заморозке американской военной помощи.

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