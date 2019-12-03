RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

17:11
Участники украинской группы вспомнили, как едва не попали в аварию по дороге на концерт
17:02
Легендарного героя войны на Донбассе "сливают" из ВСУ: фото документа и детали скандала
16:34
Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли люди: фото и видео с места трагедии
16:27
Отец заснял, как акула сбила его 7-летнего сына с доски для серфинга: фото и видео
16:25
Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега: интересная карта
15:52
Новый выпуск Cosmopolitan впервые за 35 лет выйдет с мужчиной на обложке: кто отличился
15:50
Под Киевом жестоко убили бизнесмена из Грузии: первые подробности и фото
15:46
Вот почему в ВСУ проблемы с кадрами: в сети появилось интересное видео
15:45
На Донбассе ликвидировали молодого боевика ДНР, позировавшего с флагом России: фото
15:42
"Вартові держави": украинские патриоты создали объединение для борьбы с олигархами
15:33
Брат Пабло Эскобара объявил войну Apple и выпустил гибкий смартфон, вот только это уже делали китайцы
15:18
Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов, фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеркаль обвинила окружение Зеленского в сокрытии "заморозки" военной помощи США

вторник, 03 декабря 2019, 15:58
переглянути новину українською

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Офис президента Украины Владимира Зеленского в попытках скрыть информацию о заморозке американской военной помощи.

Об этом Елена Зеркаль сообщила в интервью The New York Times.

Кроме того, в своем интервью госпожа Зеркаль заявила, что подала в отставку в знак протеста против "тайных", как она заявила, контактов приближенных к президенту Зеленскому лиц с администрацией Трампа летом этого года и с представителями Кремля этой осенью. В частности, она расскрыла детали переписки МИД Украины и Посольства Украины в США и о том, когда именно в Киеве узнали о заморозке военной помощи США и как украинское руководство "пытались скрыть эту информацию".

Вопрос о том, когда Украина узнала о задержке военной помощи, критически важен из-за слушаний об импичменте Дональда Трампа в Конгрессе. Демократы пытаются доказать, что президент Трамп создавал давление на президента Владимира Зеленского, задерживая оказания помощи и откладывая встречу в Белом доме, чтобы добиться расследования в Украине по поводу политического конкурента Трампа - Джо Байдена.

Президент Трамп и его союзники утверждают, что украинские политики не могли чувствовать давление от замораживания помощи, потому что не знали об этом.

Елена Зеркаль сделала первое публичное заявление о том, что ключевые фигуры в Киеве знали о замораживании помощи, однако администрация Зеленского, как она подчеркнула, пытается скрыть этот факт.

Зеркаль заявила, что ее руководство заблокировало эту поездку, которую она планировала в Вашингтон в октябре, чтобы встретиться с членами Конгресса. Во власти побоялись, что она будет обсуждать вопросы, связанные с импичментом и вовлечет президента на допрос, которого он хотел бы избежать.

"Их это беспокоило. Советники Зеленского сказали - не время тебе сейчас ехать в Вашингтон", - вспоминает Зеркаль.

Отмену этого визита подтвердили в Конгрессе.

Свидетельство Зеркаль подтвердила также Лора Купер, заместитель помощника секретаря по вопросам отношений с Украиною, странами Евразии и защиты от России, во время показаний в Конгрессе.

В пресс-службе Зеленского не стали комментировать заявления Зеркаль об осведомленности правительства о заморозке помощи. Относительно отмены поездки чиновницы в Вашингтон и запланированных встреч с конгрессменами тоже не ответили.

Зеленский отмечает, что он хочет держаться подальше от импичмента и отмечает свое желание поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа. Во время появления перед прессой в Нью-Йорке в сентябре, он заявил, что не испытывал давления от Трампа.

Как сообщал "Апостроф", американское руководство пообещало выплатить оставшуюся невыплаченную военную помощь Украине в ближайшее время.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Мир Медведчука: в Раде продвигают российский сценарий прекращения войны на Донбассе

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: