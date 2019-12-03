Зеркаль обвинила окружение Зеленского в сокрытии "заморозки" военной помощи США

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила Офис президента Украины Владимира Зеленского в попытках скрыть информацию о заморозке американской военной помощи.

Об этом Елена Зеркаль сообщила в интервью The New York Times.

Кроме того, в своем интервью госпожа Зеркаль заявила, что подала в отставку в знак протеста против "тайных", как она заявила, контактов приближенных к президенту Зеленскому лиц с администрацией Трампа летом этого года и с представителями Кремля этой осенью. В частности, она расскрыла детали переписки МИД Украины и Посольства Украины в США и о том, когда именно в Киеве узнали о заморозке военной помощи США и как украинское руководство "пытались скрыть эту информацию".

Вопрос о том, когда Украина узнала о задержке военной помощи, критически важен из-за слушаний об импичменте Дональда Трампа в Конгрессе. Демократы пытаются доказать, что президент Трамп создавал давление на президента Владимира Зеленского, задерживая оказания помощи и откладывая встречу в Белом доме, чтобы добиться расследования в Украине по поводу политического конкурента Трампа - Джо Байдена.

Президент Трамп и его союзники утверждают, что украинские политики не могли чувствовать давление от замораживания помощи, потому что не знали об этом.

Елена Зеркаль сделала первое публичное заявление о том, что ключевые фигуры в Киеве знали о замораживании помощи, однако администрация Зеленского, как она подчеркнула, пытается скрыть этот факт.

Зеркаль заявила, что ее руководство заблокировало эту поездку, которую она планировала в Вашингтон в октябре, чтобы встретиться с членами Конгресса. Во власти побоялись, что она будет обсуждать вопросы, связанные с импичментом и вовлечет президента на допрос, которого он хотел бы избежать.

"Их это беспокоило. Советники Зеленского сказали - не время тебе сейчас ехать в Вашингтон", - вспоминает Зеркаль.

Отмену этого визита подтвердили в Конгрессе.

Свидетельство Зеркаль подтвердила также Лора Купер, заместитель помощника секретаря по вопросам отношений с Украиною, странами Евразии и защиты от России, во время показаний в Конгрессе.

В пресс-службе Зеленского не стали комментировать заявления Зеркаль об осведомленности правительства о заморозке помощи. Относительно отмены поездки чиновницы в Вашингтон и запланированных встреч с конгрессменами тоже не ответили.

Зеленский отмечает, что он хочет держаться подальше от импичмента и отмечает свое желание поддерживать хорошие отношения с администрацией Трампа. Во время появления перед прессой в Нью-Йорке в сентябре, он заявил, что не испытывал давления от Трампа.

Как сообщал "Апостроф", американское руководство пообещало выплатить оставшуюся невыплаченную военную помощь Украине в ближайшее время.