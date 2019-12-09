Слишком разные цели: в сети ажиотаж вокруг "нормандских переговоров" в Париже

Переговоры 9 декабря в Париже не закончатся освобождением оккупированного Донбасса потому, что ни Россия, ни Украина не пойдут на компромиссы.

Такое мнение высказал военный эксперт, редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"У переговоров нет никакой перспективы. Уступки Украины невозможны, поскольку активная часть гражданского общества на уступки не согласится. Уступки России невозможны, поскольку Путин считает, что его игра против Украины результативна. Войну переговорами не остановить. Единственной целью, достижимой на волне завышенных политических ожиданий, и на которую я надеюсь, является освобождение хотя бы части пленных и заложников, которых Путин использует как разменную монету и дополнительный рычаг давления на украинскую власть ", - написал Бутусов.

Добавил, что на переговорах в "нормандском формате" Россия и Украина преследуют разные цели. Президент Украины Владимир Зеленский добиваться прекращения войны и потерь на фронте, возвращение Донбасса под украинский контроль на любых условиях и вынесения вопроса аннексированного Крыму за пределы переговоров по возвращению Донбасса.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин начал оккупацию Донбасса, чтобы давить на Украину и добиться того, чтобы она признала аннексию Крыма. Любые договоренности о прекращении огня и разведения войск играют на руку России, которая демонстрирует миру, что Украина воюет с ней, а с непризнанными ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщал "Апостроф", в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинская власть рассматривает проект строительства стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.