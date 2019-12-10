Не надо кивать головой: Зеленский жестко осадил Лаврова на встрече в Париже, видео

На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря Владимир Зеленский сделал жесткое замечание министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову за его поведение.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

"Мне безразлично, какое настроение было у Путина. Главное, что у Владимира Зеленского был очень правильное для встречи настроение. Владимир Александрович, ведя разговор, в основном на русском языке, в конце концов сорвался и говорит: и господин Лавров, прекратите кивать головой, не надо кивать головой, да, я знаю вашу фамилию, потому что я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами, поэтому не надо кивать головой, что вы здесь все знаете ", - сказал Аваков.

Также министр МВД добавил, что ближайшее окружение Владимира Путина, которое сопровождало российского президента на встречу в Париже, надеялось на быструю психологическую победу над украинским президентом.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за переговоров в "нормандском формате" в Париже и акции "Красные линии" для Зеленского, которая состоялась в Киеве.