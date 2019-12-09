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Все в сборе: появилась яркая фотожаба на встречу лидеров "нормандской четверки"

понедельник, 09 декабря 2019, 19:47
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В понедельник, 9 декабря, в Париже началась встреча четырех лидеров - президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, лидера Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook "Офис президента".

На снимке все четыре мировых лидера сидят за общим столом. Атмосфера, насколько это можно судить по фото, выглядит очень дружественной.

В сети тут же высмеяли этот снимок яркой фотожабой, на которой мировых лидеров сравнили с подростками 90-х, по лицам и внешности которых можно разглядеть любителей точных наук.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза во время встречи "нормандской четверки", когда пытался сесть на место президента России Владимира Путина.

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