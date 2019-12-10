Между Западом и Россией: о чем договорился Зеленский на "нормандском саммите"

В Париже в Елисейском дворце завершился саммит "нормандской четверки", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Ключевой темой стала война на Донбассе. На саммит возлагали большие надежды все страны, которые приняли в нем участие.
В общей сложности переговоры шли около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.
Хронология "нормандской встречи"
За несколько часов до встречи ветераны АТО устроили в Париже акцию протеста против капитуляции перед Россией. Они публично порвали флаги РФ и террористической ДНР, а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!". Также перед "нормадской встречей" в Париже провели акцию участницы движения Femen.
Первыми в Елисейский дворец прибыли Меркель и Макрон. Позже прибыл Зеленский. Самым последним с опозданием приехал с огромным кортежем Путин.
Заявление Зеленского и украинской команды
"Украинская позиция была представлена очень сильно", - заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перед итоговым брифингом.
Отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли на переговорах вопрос Крыма, она ответила "пока не планируется".
Также перед итоговой пресс-конференцей высказался глава МВД Арсен Аваков: "Зрады нету. Пока все идет очень правильно с государственной позиции".
Также Аваков ответил на вопрос журналиста про выборы на Донбассе: "Надеюсь, что граница будет под нашим контролем - будут выборы".
Сам Зеленский на итоговом брифинге заявил, что все "было долго, но предметно".
"Мы обсудили прекращение огня на востоке Украины. Участники саммита договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Договорились об обмене заключенными по принципу "всех на всех", - заявил президент.
Он также отметил, что настаивал на установлении полного контроля Украины над государственной границей и вывода всех незаконных военных формирований с оккупированного Донбасса.
Зеленский подчеркнул, что Украина унитарное государство и никакой федерализации не может быть.
"Самое главное для меня - человеческая жизнь. Я приехал сюда ради обмена пленными, и он состоится. Ориентировочная дата - 24 декабря, но мы договорились сделать это в целом до 31 декабря", - сказал президент.
Также договорились расширить миссию ОБСЕ (круглосуточное наблюдение), о разминировании и полном доступе Красного Креста ко всем заложникам.
Заявление Путина
Сразу же после двусторонней встречи с Зеленским на вопрос о том, как она прошла российский президент ответил: "Хорошо. По-деловому".
На итоговом брифинге российский президент подтвердил поддержку поэтапного разведения сил и старт разведения на трех новых пилотных участках. Поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Обратил внимание на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.
В целом Путин позитивно оценил результаты встречи.
В ответ на слова Зеленского о влиянии России на боевиков Путин заявил о важности прямых переговоров между Украиной и "непризнанными республиками": "Ни один конфликт в мире не решался без диалога между конфликтующими сторонами".
Заявление Макрона
Президент Франции озвучил совместное коммюнике, согласно которому Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском формате". Участники выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера.
Трехсторонняя контактная группа должна содействовать освобождению и обмену задержанными в связи с конфликтом до конца года на основе принципа "всех для всех".
Развести силы в трех новых пунктах на Донбассе предполагается к концу марта.
Очередная встреча в "нормандском формате" должна состояться в течение 4 месяцев. То есть уже в марте 2020 года.
"Сегодня никакого чудесного решения мы не достигли, но будем продолжать работать", - заявил президент Франции.
Заявление Меркель
Канцлер Германии заявила, что на саммите удалось преодолеть "затишье" в урегулировании в Донбассе.
"Мы договорились о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе. Встреча была длинной и важной, мы конкретно обсуждали все вопросы", - заявила она.
Меркель высказалась за продление действия закона "Об особом статусе Донбасса".
О чем спрашивали журналисты
Вопрос: Конфликт на востоке Украины будет разморожен и начнется его разрешение или он затянется дальше?
Макрон: Конфликт не является замороженным, ведь каждый день фиксируются случаи новых жертв в Донбассе.
Зеленский: Речь идет о разморозке конфликта, ничего другого.
Путин: В наших отношениях явно произошло потепление, процесс развивается в правильном направлении. Россия будет делать со своей стороны всё, чтобы конфликт был разрешен.
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Вопрос про "защиту" русскоязычных.
Путин: Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине чувствовало себя в безопасности.
Зеленский: Я готов говорить с людьми Донбасса. Более того, я постоянно говорю с ними, например, с теми же представителями сепаратистов в Минске. Они жители оккупированного Донбасса Также у меня много друзей с оккупированного Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов, потерявших свой дом, близких. И я с ними в диалоге.В Станице Луганской... я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса... Я бы хотел, чтобы в Минске к представителям оккупированного Донбасса присоединились еще несколько представителей, переселенцев, которые уехали с Донбасса.
Что решили на саммите
Донбасс
- Украина обязуется имплементировать законодательно формулу Штайнмайера.
- Закон про особый статус Донбасса будет продлен.
- Особого статуса Донбасса в Конституции не будет.
- Договорились продолжить режим "прекращения огня".
- Расширение ОБСЕ и введение круглосуточного наблюдения.
- Новый план по разминированию.
- Дата выборов на Донбасе не определена до тех пор, пока не будет взять контроль над границей.
- Не удалось согласовать разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Причиной якобы стала позиция украинской стороны, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод военных.
- Договорились про три новых участка разведения. Какие именно участки, пока не сообщается.
В кулуарах "нормандского саммита" распространялась информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращение Украине контроля над границей. Но Зеленский не согласился на такой сценарий.
Обмен пленными
До 31 декабря 2019 года обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Также договорились о полном доступе "Красного креста" ко всем заложникам.
Газ
Украина не откажется от газовых исков. Переговоры по газу будут продолжаться дальше.