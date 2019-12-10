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Между Западом и Россией: о чем договорился Зеленский на "нормандском саммите"

Итоги нормандской встречи в Париже

вторник, 10 декабря 2019, 02:05
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Итоги нормандской встречи в Париже Фото: сайт президента Украины

В Париже в Елисейском дворце завершился саммит "нормандской четверки", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Ключевой темой стала война на Донбассе. На саммит возлагали большие надежды все страны, которые приняли в нем участие.

В общей сложности переговоры шли около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.

Хронология "нормандской встречи"

За несколько часов до встречи ветераны АТО устроили в Париже акцию протеста против капитуляции перед Россией. Они публично порвали флаги РФ и террористической ДНР, а также принесли листовки с окровавленным портретом Владимира Путина и надписью "Россия ведет войну не с Украиной, а с Европой!". Также перед "нормадской встречей" в Париже провели акцию участницы движения Femen.

Первыми в Елисейский дворец прибыли Меркель и Макрон. Позже прибыл Зеленский. Самым последним с опозданием приехал с огромным кортежем Путин.

Заявление Зеленского и украинской команды

"Украинская позиция была представлена очень сильно", - заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель перед итоговым брифингом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поднимался ли на переговорах вопрос Крыма, она ответила "пока не планируется".

Также перед итоговой пресс-конференцей высказался глава МВД Арсен Аваков: "Зрады нету. Пока все идет очень правильно с государственной позиции".

Также Аваков ответил на вопрос журналиста про выборы на Донбассе: "Надеюсь, что граница будет под нашим контролем - будут выборы".

Сам Зеленский на итоговом брифинге заявил, что все "было долго, но предметно".

"Мы обсудили прекращение огня на востоке Украины. Участники саммита договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Договорились об обмене заключенными по принципу "всех на всех", - заявил президент.

Он также отметил, что настаивал на установлении полного контроля Украины над государственной границей и вывода всех незаконных военных формирований с оккупированного Донбасса.

Зеленский подчеркнул, что Украина унитарное государство и никакой федерализации не может быть.

"Самое главное для меня - человеческая жизнь. Я приехал сюда ради обмена пленными, и он состоится. Ориентировочная дата - 24 декабря, но мы договорились сделать это в целом до 31 декабря", - сказал президент.

Также договорились расширить миссию ОБСЕ (круглосуточное наблюдение), о разминировании и полном доступе Красного Креста ко всем заложникам.

Заявление Путина

Сразу же после двусторонней встречи с Зеленским на вопрос о том, как она прошла российский президент ответил: "Хорошо. По-деловому".

На итоговом брифинге российский президент подтвердил поддержку поэтапного разведения сил и старт разведения на трех новых пилотных участках. Поддержал идею подготовить обмен по формуле "всех установленных на всех установленных". Обратил внимание на том, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.

В целом Путин позитивно оценил результаты встречи.

В ответ на слова Зеленского о влиянии России на боевиков Путин заявил о важности прямых переговоров между Украиной и "непризнанными республиками": "Ни один конфликт в мире не решался без диалога между конфликтующими сторонами".

Заявление Макрона

Президент Франции озвучил совместное коммюнике, согласно которому Минские соглашения по Донбассу продолжают оставаться базисом работы в "нормандском формате". Участники выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера.

Трехсторонняя контактная группа должна содействовать освобождению и обмену задержанными в связи с конфликтом до конца года на основе принципа "всех для всех".

Развести силы в трех новых пунктах на Донбассе предполагается к концу марта.

Очередная встреча в "нормандском формате" должна состояться в течение 4 месяцев. То есть уже в марте 2020 года.

"Сегодня никакого чудесного решения мы не достигли, но будем продолжать работать", - заявил президент Франции.

Заявление Меркель

Канцлер Германии заявила, что на саммите удалось преодолеть "затишье" в урегулировании в Донбассе.

"Мы договорились о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе. Встреча была длинной и важной, мы конкретно обсуждали все вопросы", - заявила она.

Меркель высказалась за продление действия закона "Об особом статусе Донбасса".

О чем спрашивали журналисты

Вопрос: Конфликт на востоке Украины будет разморожен и начнется его разрешение или он затянется дальше?

Макрон: Конфликт не является замороженным, ведь каждый день фиксируются случаи новых жертв в Донбассе.

Зеленский: Речь идет о разморозке конфликта, ничего другого.

Путин: В наших отношениях явно произошло потепление, процесс развивается в правильном направлении. Россия будет делать со своей стороны всё, чтобы конфликт был разрешен.

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Вопрос про "защиту" русскоязычных.

Путин: Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине чувствовало себя в безопасности.

Зеленский: Я готов говорить с людьми Донбасса. Более того, я постоянно говорю с ними, например, с теми же представителями сепаратистов в Минске. Они жители оккупированного Донбасса Также у меня много друзей с оккупированного Донбасса, сбежавших от пуль, от взрывов, потерявших свой дом, близких. И я с ними в диалоге.В Станице Луганской... я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса... Я бы хотел, чтобы в Минске к представителям оккупированного Донбасса присоединились еще несколько представителей, переселенцев, которые уехали с Донбасса.

Что решили на саммите

Донбасс

- Украина обязуется имплементировать законодательно формулу Штайнмайера.

- Закон про особый статус Донбасса будет продлен.

- Особого статуса Донбасса в Конституции не будет.

- Договорились продолжить режим "прекращения огня".

- Расширение ОБСЕ и введение круглосуточного наблюдения.

- Новый план по разминированию.

- Дата выборов на Донбасе не определена до тех пор, пока не будет взять контроль над границей.

- Не удалось согласовать разведение сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Причиной якобы стала позиция украинской стороны, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод военных.

- Договорились про три новых участка разведения. Какие именно участки, пока не сообщается.

В кулуарах "нормандского саммита" распространялась информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращение Украине контроля над границей. Но Зеленский не согласился на такой сценарий.

Обмен пленными

До 31 декабря 2019 года обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Также договорились о полном доступе "Красного креста" ко всем заложникам.

Газ

Украина не откажется от газовых исков. Переговоры по газу будут продолжаться дальше.

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