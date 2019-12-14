RU  UA  EN

суббота, 14 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 декабря

16:40
В Украине объяснили, почему на "Нормандии" не говорили о Крыме
14:51
Снова свободна: солистка "НеАнгелов" рассталась с бойфрендом
14:10
Серый кардинал Путина устроил истерику в Париже: версии Украины и Кремля
13:28
Вера Брежнева показала, как подросла ее младшая дочь: девочке уже 10 лет
12:45
Зеленский почтил память погибших при ликвидации аварии на ЧАЭС: фото
12:30
Знаменитые очки Джона Леннона ушли с молотка за кругленькую сумму
11:21
Оля Цибульская в день своего 34-летия показала архивный снимок из детства
10:14
Полная идиллия: Ким Кардашьян поделилась с фанами рождественской открыткой своей семьи
07:30
Суд арестовал Андрея Антоненко: как проходил и выглядел процесс
07:00
Готовим дома воздушные рогалики с повидлом: простой рецепт и советы

13 декабря

23:15
Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию: что известно
19:06
Умер актер Дэнни Айелло, звезда картин "Леон", "Однажды в Америке" и "Крестный отец-2"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине объяснили, почему на "Нормандии" не говорили о Крыме

суббота, 14 декабря 2019, 16:40
переглянути новину українською

На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не обсуждали возвращение Крыма потому, что на повестке дня сейчас - жизнь и здоровье украинцев, которые остались на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью представителя Украины в ТКГ Алексея Резникова, которое он дал LB.ua.

"Это была первая встреча для нас в таком формате. Даже если бы я поставил себя на место главного переговорщика страны, я бы все равно смотрел на приоритеты. Сегодня приоритеты, на мой взгляд, - жизни людей. На Донбассе люди погибают, в Крыму - нет. В Крыму есть политические заключенные. Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду - это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в неподконтрольном Украине Крыму и в РФ ", - сказал Резников.

Добавил, что "нормандский формат" и Трехсторонняя контактная группа с самого начала обсуждали только вопрос возвращения украинского контроля над Донбассом и не касались аннексированного полуострова. Более того, как только речь заходила о Крыме, представители РФ вставали со своих мест и уходили.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Париже в Елисейском дворце завершился саммит "нормандской четверки", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель. Ключевой темой стала война в Донбассе. На саммит возлагали большие надежды все страны, которые приняли в нем участие. В целом переговоры (не включая двусторонней встречи Зеленского и Путина с лидерами Германии и Франции) продолжались около 6 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.


Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Обстрелы будут продолжаться: почему Зеленский не победил в Париже

Федерализации не будет: что заявил Зеленский по итогам переговоров в Париже

"Битва" за Донбасс состоялась: главные заявления "нормандской четверки"

Нормандский саммит может принести на Донбас "холодный мир" - Александр Чалый

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: