В Украине объяснили, почему на "Нормандии" не говорили о Крыме

На встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не обсуждали возвращение Крыма потому, что на повестке дня сейчас - жизнь и здоровье украинцев, которые остались на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью представителя Украины в ТКГ Алексея Резникова, которое он дал LB.ua.

"Это была первая встреча для нас в таком формате. Даже если бы я поставил себя на место главного переговорщика страны, я бы все равно смотрел на приоритеты. Сегодня приоритеты, на мой взгляд, - жизни людей. На Донбассе люди погибают, в Крыму - нет. В Крыму есть политические заключенные. Их судьба обсуждалась на встрече, когда речь шла об обмене. Владимир Зеленский озвучил четко, что он имеет в виду - это политические заключенные на трех территориях: на Донбассе, в неподконтрольном Украине Крыму и в РФ ", - сказал Резников.

Добавил, что "нормандский формат" и Трехсторонняя контактная группа с самого начала обсуждали только вопрос возвращения украинского контроля над Донбассом и не касались аннексированного полуострова. Более того, как только речь заходила о Крыме, представители РФ вставали со своих мест и уходили.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Париже в Елисейском дворце завершился саммит "нормандской четверки", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, глава России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель. Ключевой темой стала война в Донбассе. На саммит возлагали большие надежды все страны, которые приняли в нем участие. В целом переговоры (не включая двусторонней встречи Зеленского и Путина с лидерами Германии и Франции) продолжались около 6 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины.



