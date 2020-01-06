У Зеленского заявили о еще одной встрече в Омане и показали новые фото

Президент Украины Владимир Зеленский в Омане провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди.

Об этом сообщает 6 января пресс-служба президента.

Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и договорились об активизации двусторонних инвестиций. Зеленский во время встречи отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

Напомним, Оман внесен в черный список ЕС как оффшорная зона, а министр Юсуф бин Аляви бин Абдалла, с которым официально встречался президент, выражал сочувствие Ирану по поводу убийства американцами генерала Касема Сулеймани. Вместе с Оманом в черный список в марте 2019 были перемещены из серого списка из-за несоблюдения ими обязательств: Аруба; Барбадос; Белиз; Бермудские острова; Вануату; Доминика; Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Маршалловы острова; Фиджи.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно делятся фотожабами на встречу украинского президента с "главой МИД" Омана .