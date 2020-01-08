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Путин и Эрдоган запустили "Турецкий поток": что известно о новом газопроводе

среда, 08 января 2020, 16:09
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В среду, 8 января, российский газопровод "Турецкий поток" был официально запущен в работу, церемонию его запуска провели президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.

Об этом сообщают ряд российских изданий.

Глава Кремля в ходе церемонии заявил, что Россия уже поставляет Турции газ и в 2019 году в страну было переправлено 24 млрд кубометров. В общем, по его словам, РФ экспортирует газ в Турцию уже 30 лет. Эрдоган подтвердил эти данные, отметив, что Россия отыгрывает "важную роль в энергетической жизни" Турции.

"Мы развиваем наше сотрудничество во взаимовыгодном направлении. Россия и Турция показали образцовое сотрудничество в этом проекте", - заметил турецкий президент.

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, благодаря запуску "Турецкого потока" Турция будет получать дополнительно около 15,7 млрд кубометров газа в год. Еще 15,7 млрд кубометров по новой "трубе" через территорию Турции пойдут в страны Евросоюза.

Протяженность "Турецкого потока" составляет всего 930 км, он состоит из двух ниток – для поставок на территорию Турции и для стран Южной Европы. Пропускная способность каждой из них - около 15,75 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал "Апостроф", ранее по части российского газопровода "Северный поток-2" Eugal пустили газ для внутренних поставок на территории Германии.

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