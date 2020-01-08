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Остановлен, но: появилась важная новость о судьбе "Северного потока-2"

среда, 08 января 2020, 10:58
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По газопроводу Eugal - нитке российского "Северного потока-2", которая идет по территории Германии до границы с Чехией, уже пустили газ.

Об этом сообщается в материале DW со ссылкой на пресс-секретаря компании Gascade (формального "проводника" между "Газпромом" и Wintershall) Джорджа Вюстнера.

По его словам, газ на участок закачивается из трубопровода Nel, который уже давно осуществляет поставки из России в Германию.

"Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel", - отметил представитель компании.

Таким образом, несмотря на приостановку строительства газопровода "Северный поток-2", отдельная часть его инфраструктуры работает.

Вюстнер отметил, что Eugal забронирован для эксплуатации на длительный срок и отказался назвать компании, для которых он работает. Также, по его словам, пропускная способность Eugal составляет 30,9 млрд кубометров, а в данный момент он осуществляет поставки 20 млрд кубометров, то есть, как считают, журналисты, работает в убыток.

В то же время, в издании указали, что заинтересованы в строительстве "Северного потока-2" Wintershall и Ontras, бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie, поскольку "Газпром" гарантировал им оплату забронированных мощностей, независимо от фактических объемов закачки газа.

Как сообщал "Апостроф", ранее Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". Санкции будут действовать и в случае, если трубопровод изменит название или будет заменен другим, они вводятся против судов и лиц, которые занимались постройкой газопровода.

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