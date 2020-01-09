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"Газпром" пошел на важные "уступки" Украине по поставкам газа на оккупированный Донбасс

четверг, 09 января 2020, 14:21
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Российская компания "Газпром" отказалась от своих требований к Украине по оплате за газ, который поставляется на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что никаких платежей за газ за предыдущие периоды Украина также не должна будет перечислять.

"На конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать", - заявил представитель "Нафтогаза".

Также, по словам Витренко, в контракте, который действовал до 2020 года, были указаны точки импорта российского газа в Украину на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области, поэтому "Газпром" мог потребовать от Украины оплаты поставленных объемов топлива. Однако российская сторона приняла решение отказаться от своих претензий.

Украина же в свою очередь отрезала трубопроводы, которые вели из подконтрольной правительству части Украины на оккупированный Донбасс, таким образом, чтобы только Россия могла поставлять туда газ.

Как сообщал "Апостроф", ранее представители Украины и российского "Газпрома" поставили подписи под мировым соглашением в инвестиционном арбитраже. Согласно документу, Украина отказывается от требования к "Газпрому" уплатить около 7,4 млрд долларов штрафа.

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