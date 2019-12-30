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"Нафтогаз" и "Газпром" подписали мировое соглашение на 7,4 млрд долларов: первые подробности

понедельник, 30 декабря 2019, 16:03
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Украина и "Газпром" поставили подпись под мировым соглашением в инвестиционном арбитраже. Согласно подписанному контракту, Украина отказывается от обязательств "Газпрома" уплатить около 7,4 миллиарда штрафа.

Об этом 30 декабря в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

Кроме того, он опубликовал фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

"Подробностей соглашения я раскрывать не могу, потому что оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию", - отметил он.

По словам замминистра, подписание соглашения может открыть путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между двумя компаниями.

Напомним, что в сети интересной фотожабой встретили выплату Украине три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в рамках многолетней тяжбы "Нафтогаза" и "Газпрома".

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