Меркель прилетела к Путину на переговоры по Ближнему Востоку: фото и видео

В субботу, 11 января, в Москву, Россия, прибыла канцлер Германии Ангела Меркель с целью провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские информационные издания.

Вместе с немецким канцлером в Россию также прибыл глава МИД Германии Хайко Маас.

Основной темой переговоров Меркель и Путина называют эскалацию ситуации на Ближнем Востоке – ситуацию в Иране, Ливии и Сирии. Глава Кремля в свою очередь добавил, что стороны могут обсудить и шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сама немецкий канцлер заявила, что Германия и Россия "имеют много общих интересов".

Тем временем в немецком парламенте представители обеих ведущих партий заявили, что именно Россия может серьезно повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого Ангела Меркель посещала Россию в мае 2018 года, тогда она встречалась с Путиным в Сочи.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила недовольство позицией Украины относительно переговоров в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Она осталась недовольна в связи с тем, что украинская сторона принялась предлагать изменения в текст финального коммюнике встречи.