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Меркель была недовольна: появились новые подробности переговоров Зеленского в Париже

воскресенье, 15 декабря 2019, 00:21
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На Нормандском саммите в Париже лидеры Франции и Германии были не готовы к тому, что украинская сторона станет предлагать изменения в черновой вариант финального коммюнике.

Об этом рассказал участник украинской делегации Алексей Резников в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос о том, что канцлер Германии Ангела Меркель была якобы очень недовольна после двусторонней встречи с президентом Владимиром Зеленским, Резников сообщил, что сам он на этой встрече не присутствовал. В то же время, европейские дипломаты высказались по поводу того, что они ожидали другого формата переговоров, с заготовленным заранее результатом.

"Мои французские коллеги сказали, что их лидеры привыкли немного к иному формату. Они говорят: "Как это может быть?". Лидеры привыкли, что все заранее обсуждено, что у них есть предварительный некий черновой вариант. Они полагали, что коммюнике уже заранее было обсуждено", – отметил Резников.

По его словам, украинская сторона считала иначе и исходила из необходимости обсуждать ряд проблем.

"И что даже если их политические советники в черновом варианте что-то написали, это не означает, что мы с этим согласны. Потому что цель Владимира Зеленского была говорить, обсуждать и находить решение. И он базовые вещи – как то первичность границы или выборов, – поставил на обсуждение и в повестку дня", – подчеркнул переговорщик.

Напомним, подробнее о встрече читайте в материале "Апострофа": Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа.

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