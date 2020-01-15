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С Зеленским, но без Коломойского: в США обнародовали новую порцию компромата на Трампа

среда, 15 января 2020, 06:59
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Адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, пытался наладить контакты с Владимиром Зеленским, однако не привлекать к ним олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Hromadske".

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал новую порцию показаний по делу об импичменте Дональда Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани – Льва Парнаса.

На официальном сайте Комитета указано, что соответствующие документы уже передали в Сенат США, где в ближайшее время рассматриваться импичмент Трампа.

"Доказательства, представленные сегодня, включают телефонные записи, а также новые документы и материалы, предоставленные Комитету по разведке Львом Парнасом, сотрудником Руди Джулиани, в соответствии с повесткой, врученной ему 10 октября 2019 года", – подчеркнули там.

В частности, Парнас предоставил заметки, сделанные на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, где есть такие слова: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".

Также опубликована копия письма, которое 10 мая 2019 Джулиани направил Зеленскому. В нем личный адвокат Трампа "как частное лицо" просил президента Украины о встрече 13-14 мая. На ней якобы должна была присутствовать и Виктория Тойнсинг – американская юрист, которая работала на команду Трампа во время расследования спецпрокурора Мюллера.

Среди получателей письма указаны также глава МВД Украины Арсен Аваков и помощник президента Сергей Шефир.

При этом становится очевидным, что Парнас также поддерживал общение со многими участниками истории об импичменте Трампа: главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорамы Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко; министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым; личным помощником Зеленского Андреем Ермаком; бизнесменом Игорем Коломойским.

С ними он также пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

Среди прочего, Луценко в своих сообщениях сетовал на тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. В свою очередь Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

Напомним, "Апостроф" рассказывал, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Трампа обвиняют в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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