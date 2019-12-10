В чем виноват Трамп: обнародованы официальные обвинения в рамках импичмента

Президента США Дональда Трампа в рамках объявленной процедуры импичмента официально обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Politico.

Демократы Палаты представителей огласили две статьи об импичменте на специальной пресс-конференции. В частности они заявили, что Трамп ставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности США, оказывая давление на Украину для расследования против своих политических конкурентов.

"Мы сегодня стоим здесь, потому что постоянное злоупотребление президентом своими полномочия не оставило нам никакого выбора. Бездействие сделало бы нас соучастниками злоупотребления президентом своей высокой должности, доверием общественности и нашей национальной безопасности", - сказал руководитель комитета по вопросам разведки Адам Шифф.

На этой неделе за утверждение оглашенных обвинений будет голосовать комитет по вопросам судебной власти. На следующей - ожидается голосование в Палате представителей, где демократы имеют большинство.

В случае утверждения упомянутых статтей в Палате представителей, в дальнейшем рассмотрение дела об импичменте перейдет в Сенат, где большинство имеют республиканцы.

Как сообщал "Апостроф", президенту США посоветовали не рассчитывать на то, что Сенат провалит импичмент.