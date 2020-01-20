Зеленский собирается с важным визитом в Швейцарию: первые подробности

В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский отправится с рабочим визитом в Швейцарию.

Об этом сообщил Офис президента Украины в Telegram.

Отмечается, что глава украинского государства поедет в европейскую страну для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Там Владимир Зеленский запланировал выступление на Давосском форуме.

Также украинский президент проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, бизнесменами и руководителями международных финансовых организаций.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что любая информация относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман останется под запретом - Государственная пограничная служба засекретили данные о стоимости и сопровождающих главы государства во время поездки.