Все под запретом: появились неожиданные данные о визите Зеленского в Оман

Информация о визите президента Владимира Зеленского в Оман 5 января не может быть разглашена для широкой общественности.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Такой ответ получили журналисты, когда обратились в Государственную пограничную службу Украины с официальным запросом о том, сколько стоила поездка Зеленского в Оман, кто из украинских политиков сопровождал его во время этого визита и где украинский президент и его делегация пересекали границу.

В ГПСУ на запрос ответили официальным письмом. Отметили, что информация о первых лицах государства защищена Конституцией Украины и рядом других законов и не может быть обнародована в прессе из соображений безопасности.

Напомним, что Владимира Зеленского жестко раскритиковали за поездку на новогодние праздники в Оман и якобы отдых в элитном отеле вместе со своей семьей. Тогда же пресс-служба президента обнародовала информацию о том, что Зеленский поехал в страну с рабочим визитом.

Как сообщал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимира Зеленского, недавно отдыхал на элитном курорте в Омане, заподозрили там во встрече с помощником российского президента Владиславом Сурковым , которого часто называют куратором боевиков на Донбассе.