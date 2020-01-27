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Будет "сюрприз": эксперт указал на подлый план Кремля со сменой "куратора" Донбасса

понедельник, 27 января 2020, 03:10
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Российская агрессия на "украинском направлении" не прекратится после отставки куратора боевиков на Донбассе, помощника президента РФ Владислава Суркова.

Об этом "Апострофу" рассказал военный обозреватель Юрий Карин.

По его словам, Сурков являлся идеологом варианта заморозки конфликта на Донбассе, а Кремль в данный момент "формирует события, чтобы на своих условиях впихивать метастазу ОРДЛО обратно в Украину".

"Произошедшее повлияет лишь на ход, формы, методы российской агрессии против Украины", – считает Карин.

Обозреватель утверждает, что нынешнее главное контактное лицо Кремля по Донбассу, Дмитрий Козак: "лишь одна из пешек, выставленных Владимиром Путиным на шахматную доску".

"Вряд ли стоит ожидать прекращения огня по линии соприкосновения украинских и оккупационных войск. Будут дополнительно активизироваться различные мероприятия для зарубежной аудитории по дискредитации Украины и попытки превратить российскую агрессию во внутриукраинский конфликт… Продолжится дезориентация населения Украины посредством промосковского медийного пула в Украине. Будут также элементы сырьевого шантажа. Кураторы украинского направления меняются, а российская агрессия продолжается", – подытожил Карин.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".

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