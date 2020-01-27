В Европе приняли важное решение по санкциям за оккупацию Крыма

Послы Европейского союза согласовали расширение санкций против России, введенные за аннексию Крыма.

Об этом сообщают европейские издания со ссылкой на источники в ЕС.

"Послы государств ЕС поддержали предложение о расширении санкций, связанных с аннексией Крыма Россией", - сказал дипломат в Евросоюзе и уточнил, что решение будет принято 28 января.

В то же время журналист Рихард Йозвяк сообщил, что санкции против России будут расширены из-за незаконных выборов в администрации оккупантов на полуострове. Он уточнил, что в список добавят 7 человек, активы которых заморозят на территории Евросоюза в рамках обновленного пакета санкций.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском правительстве заявили, что Москва готова обсудить вопрос санкций с Украиной, но, по мнению российских чиновников, инициатива должна исходить от Киева.