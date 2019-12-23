Санкции против России: в Кремле ждут от Украины "инициативы"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

"Мы же им (Украине - ред.) всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - сказал политик.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что РФ остается для Украины "крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером". По оценке российского министра, остающиеся объемы сотрудничества двух стран значимы и для РФ, и для Украины.

Как сообщал "Апостроф", Европейский Союз упрекнул США, которые хотят ввести новые санкции в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".