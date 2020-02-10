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Не все так радужно для Кремля: в ПАСЕ жестко прошлись по России

понедельник, 10 февраля 2020, 19:44
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В ПАСЕ Россию обязали прекратить нарушения прав человека в аннексированном Крыму и прекратить вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Newssky.com.ua

На зимней сессии ПАСЕ, которая завершилась, Кремль обязали принять ряд конкретных мер для решения проблем, связанных с нарушениями демократических прав и свобод человека и верховенства права, как на территории временно оккупированного Крыма, так и по всей России.

Резолюция ПАСЕ обязала Москву выполнить Минские договоренности, прекратить военное вмешательство и любую поддержку вооруженных формирований на востоке Украины. ПАСЕ обязала Кремль остановить аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также потребовала сотрудничества со следствием в катастрофе рейса МН17. Согласно резолюции ПАСЕ, Россия должна перестать препятствовать выполнению решений Европейского суда по правам человека и принять меры для устранения нарушений прав ЛГБТ-сообщества.

И это несмотря на то, что недавно РФ гордилась своими победами в ПАСЕ. Так, 28 января вице-спикером ПАСЕ был избран российский пропагандист, заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Петр Толстой, на что бурно отреагировали в сети.

Как информировал "Апостроф" ранее, в конце января 2020 года регламентний комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решения, касающиеся продолжения работы без режима санкции делегации России.

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