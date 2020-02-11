Вызывает обеспокоенность: Зеленский и Меркель провели важные переговоры по Донбассу

Во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они обсудили разведение сил и средств на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске", – говорится в сообщении.

Меркель также выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня со стороны боевиков.

Зеленский в свою очередь подчеркнул необходимость обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к лицам, которые удерживаются на оккупированных территориях.

Также Зеленский и Меркель обсудили необходимость продлить персональные санкции Европейского Союза против бывших украинских топ-чиновников, которые подозреваются в коррупции и преступлениях во время Майдана.

Подробнее о переговорах по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Путин готов сдать ДНР и ЛНР, осталось лишь договориться - Илья Пономарев.