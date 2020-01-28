Путин готов сдать ДНР и ЛНР, осталось лишь договориться - Илья Пономарев

Отставка Владислава Суркова и назначение вместо него Дмитрия Козака свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин готов договариваться и "сдать" ДНР и ЛНР Украине. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший депутат Государственной Думы РФ ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ. Господин Пономарев также побывал на Всемирном экономическом форуме, в Давосе и рассказал об отношении у Украине со стороны иностранных инвесторов.

- Илья, вы брали участие во Всемирном экономическом форуме, в Давосе. Расскажите как все происходило?

- В значительной степени это был бенефис Украины. Много интересных мероприятий прошло в Украинском доме. В этом году было даже два Украинских дома, работающих в одном комплексе, то есть видно, что внимания уделяется много. При этом я знаю, что все это происходит практически без государственной поддержки, то есть деньги там исключительно частные. Нас это очень сильно отличает от всех остальных домов, которые есть в Давосе, которые всегда работают за счет государственного финансирования. Была вся верхушка правительства, был президент, все они выступали, говорили о том, какая Украина классная...

- И каковы наши перспективы?

- В этом году в эти перспективы верилось, потому что те, кто сталкивался с прошлой властью, те знают, что главная мотивация предыдущего правительства была в большей степени финансовая, чем развитие страны. В данном случае обратная история. Но, тем не менее, все говорят, что сейчас пришли люди молодые, опыта у них нет, надо посмотреть, как у них все будет получаться. Поэтому существует проблема доверия. Ее очень важно решать и Давос в этом смысле полезная тема.

- Многие обсуждали выступление Зеленского и то, что при этом был практически пустой зал.

- Хорошая была речь, как и большинство выступлений Зеленского. Он говорил ярко и удачно. Был один недостаток и это, к сожалению, проходит через все выступления и правительства, и президента – они не знают, как общаться с инвесторами. То есть люди правильно все говорят, но вопрос в том, как это все подавать. Вот, например, была такая инициатива - ввести персонального менеджера.

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- Инвест-няня?

- Да, слово "няня" очень удачный пример в этом контексте. Но ведь ни одному инвестору няня не нужна. Они себя считают самыми умными. Наличие эксклюзивного менеджера – это абсолютно правильная история, мы об этом много раз говорили. То, что они сделали - это на сто процентов верный шаг. А вот само название посылает неправильный импульс и об этом многие руководители фонда говорили. Мы-то понимаем, что они просто хотели как-то красиво это назвать. Но для того, чтобы это прозвучало как следует, нужно было выбрать другое слово.

Илья Пономарев: "Наличие эксклюзивного менеджера – это абсолютно правильная история"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Я заметила реакцию украинских предпринимателей – Хмельницкого, Ярославского, которые после этого говорили, а что вы предлагаете украинским инвесторам?

- Надо сказать, что Ярославский был неправ. И если бы я ему отвечал на этот вопрос, то я бы сказал очень жестко. Потому что эти товарищи и так знают все ходы и выходы. Менеджер для западных инвесторов нужен для того, чтобы они могли на равных конкурировать в этой крайне сложной, токсичной, кислотной среде. Не надо дополнительно помогать своим людям, которые и без того контролируют абсолютно все в экономике. Я понимаю, если бы стояла задача защитить свой рынок от чрезмерной иностранной экспансии, тогда своим надо было помогать. Но пока ситуация обратная. Здесь нет иностранных инвесторов, которые контролировали бы хоть какие-то значимые направления.

- Чем западные инвесторы интересовались больше всего? Какие вопросы задавали об Украине?

- Интересовались разницей между прошлым правительством и нынешним. Интересовались, каково общее ощущение от деловой практики. Всегда спрашивают, какие секторы экономики выглядят сейчас самыми перспективными, что будет происходить в этом году, на что стоит обратить внимание. Скажу сразу о чем не спрашивают никогда. Никогда не спрашивают про войну, про коррупцию, про верховенство права...

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- А понятно ли, как западное сообщество относится к нашему президенту? Как воспринимает его?

- Очень хорошо. В много раз лучше, чем к предыдущему. И правительство, и президента воспринимают очень хорошо.

- Как вы думаете, благодаря чему?

- Потому что уровень доверия к нему выше. К предыдущему президенту отношение было таким, потому что он сам игрок. И в бизнесе, и в политике у него есть свои собственные интересы, правительство тоже преследовало свои собственные интересы, но в этой ситуации, как известно, у любого правительства на один патрон больше, поэтому с ним соревноваться бессмысленно. В данном случае видно, что люди думают о стране, они настроены идеалистично, но они не коррумпированы и если они где-то и делают ошибки, то это не злонамеренные поступки, а просто любой человек может сделать ошибку.

- Еще попрошу вас прокомментировать ситуацию с премьер-министром Алексеем Гончаруком, "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn?

- Алексей Гончарук ничего не напутал. Что называется: и ты прав, сын мой, и ты прав, сын мой. Я специально обсудил подробности сделки и с министром инфраструктуры, и с премьер-министром. Это называется расширенное консультирование. Они сначала проведут первоначальный анализ, потом предложат определенные бизнес-процедуры, потом согласно этим бизнес-процедурам будут предлагать какие-то кадровые решения и так далее. То есть отношения либо партнерские, когда люди получают часть прибыли за свою деятельность, либо консалтинговые с точки зрения того, что люди находятся на контракте. "Дойче Бан" на данный момент находится на контракте, но смысл этого контракта – выстраивание внешнего управления "Укрзализныци", всех корпоративных процедур и так далее.

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Поэтому я и говорю, что оба утверждения, которые сказал премьер-министр и которые появились в СМИ, являются верными. Просто для премьера более важен сам факт того, что приходят внешние, опытные управляющие, которые помогут навести порядок, а юридически это консалтинговый контракт. Мы говорим именно о помощи с точки зрения управления "Укрзализницей". Если, в общем, такая хорошо организованная, четкая компания как "Дойче Бан" сможет добиться успеха - это будет прекрасно. Главное, чтобы не произошло так, что мы платим, они говорят, что нам надо сделать, мы это игнорируем, они в конечном итоге деньги получили; ах, вы не воспользовались нашими советами, ну, мы пошли. Чтобы была ответственность украинских коллег, если деньги заплачены, соответственно, нужно реализовывать то, что разработано.

Илья Пономарев: "Для премьера более важен сам факт того, что приходят внешние, опытные управляющие"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Я знаю, что на форуме в Давосе был и глава Фонда госимущества. Вы знаете, что в этом году у нас запланирована снова приватизация. Прошлые годы она выполнялась всего на несколько процентов. Придут ли в этом году каких-то крупные инвесторы в Украину, которые, действительно, захотят вложиться в нашу экономику?

- Я думаю, что возможности для этого, безусловно, есть, а придут они или нет – зависит от деталей. У нас как раз был развернутый разговор с председателем Фонда госимущества на эту тему. У большого количества интересных, привлекательных и весьма перспективных с точки зрения приватизации объектов есть множество обременений, которые были созданы как раз теми самыми украинскими олигархами.

- Это судебные иски, долги?

- Разные искусственные долги, какие-то маловыгодные долгосрочные контракты и так далее. Все эти завалы нужно расчистить до того, как начнется приватизация. Эта работа требует квалифицированного и дорогого менеджмента, в котором не заинтересованы олигархи. Правительство это понимает. Они мне рассказали, что договорились с известной международной организацией Transparency international, занимающейся мониторингом различных коррупционных кейсов о создании некого фонда, с помощью которого можно будет профинансировать менеджеров, которые разгребут эти самые завалы, чтобы предприятия были выставлены на нормальную приватизацию. Если это произойдет, то на целый ряд объектов придут очень хорошие, известные иностранные инвесторы.

- Прокоментируйте отставку Суркова. Вы понимаете, что сейчас происходит в России?

- Я считаю, что это прямой результат нормандского саммита, который произошел в декабре. По реакции Суркова еще тогда было понятно, что украинская сторона его переиграла, потому что он пообещал Путину, что будут подписаны разные документы.

- Что он приедет на все готовое?

- Да, но этого не произошло, то есть Зеленский в данном случае их переиграл. Поэтому назначили Дмитрия Козака, который будучи в правительстве, отвечал, в частности, за газовые переговоры. Для нас это хорошо, потому что Козак, в отличие от Суркова – это не политический человек. У него нет какой-то своей повестки дня. Он не интриган как Владислав Юрьевич, но и не тот человек, который будет строить ДНР и ЛНР. Соответственно, задача Козака – это зачистить хвосты. То, что назначают Козака – это стопроцентный признак того, что Путин хочет договориться и ДНР и ЛНР он сдаст. Сейчас задача этого нового человека – добиться максимально приемлемых условий. Я давно его знаю и знаю, что он делал в России. Раз такая задача поставлена, значит он будет ее добиваться.

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- Верна ли информация, что Путин готовит себе преемника? Насколько это сейчас возможно? И кто это может быть?

- На эту тему еще рано говорить. У Путина есть время до 2024 года. Он все решения принимает в последний момент. Просто количество этих обсуждений в России превысило некую разумную величину, и поэтому Путин сейчас бросил кость всей российской политической элите, мол, смотрите - появился определенный сценарий транзита власти. Хотя понятно, что слово "транзит" – это слово-обманка, ведь, что бы там не произошло, Путин останется у власти. Вопрос лишь - в каком качестве.

Илья Пономарев: "У Путина есть время до 2024 года"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Есть еще мнение, что Путин распустил правительство, чтобы повысить себе рейтинг.

- Любые перемены людьми воспринимаются с доверием. Но как показала последняя социология, он повысил свой рейтинг всего на 2%. Я думаю, что основной смысл смены правительства в краткосрочном плане - это эффект новизны. В долгосрочном же плане, если президент назначает на пост премьера человека не столь политически раскрученного, как Дмитрий Медведев, а такого, чисто технического, как Михаил Мишустин, то это значит, что всю ответственность за "косяки" Путин берет на себя. Основной смысл отставки правительства как раз и заключается в том, чтобы вывести Медведева из-под удара и для того, чтобы Медведев был чистенький, если потребуется реализовывать еще раз сценарий с рокировками.

- Говорят, что это было бы вообще абсурдно – еще раз делать схему, при которой Медведев - президент.

- Вы знаете, в российской политике много происходит абсурдных вещей, но с точки зрения Путина, он уверен, что Медведев его не "кинет". Кроме того, в этом и заключается смысл поправки в Конституцию - сделать так, чтобы человек не мог занимать пост президента больше двух сроков. Но эта поправка не про Путина, а про Медведева.Он как бы говорит российской элите: ребята, если будет Медведев, то он точно зайдет только на один срок. Но я все равно считаю, что приоритетным сценарием для Путина является союз с Беларусью. Я думаю, что для этого он и пускает общественное мнение по следу внутренних преобразований в России, чтобы обсуждалось именно это, а тема Беларуси будет выведена из обсуждения.

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- Чего тогда ожидать Украине от этих перемен в РФ? И стоит ли ожидать послабления позиций России на Нормандской встрече, которая пройдет уже в Берлине?

- Предположительно она пройдет в марте. В конечном итоге, в любом случае все упрется в проблему контроля над границей, потому что любые другие вещи, я считаю, они реализуемы. Возможно, придется сделать какие-то уступки в языковом вопросе, чтобы дать каие-то гарантии русскому языку на этих территориях. Наверняка России надо будет забрать домой ряд ключевых главарей ДНР и ЛНР. Я не вижу в этом никакой проблемы, а вот вопрос восстановления суверенитета и контроля над границей, вот тут как раз есть нюансы. Я думаю, что это и будет основным пунктом переговоров в марте в Берлине.

- То есть Путин уже понял, что никто не будет играть по его правилам? И президент не такой уж "зеленый" человек в политике?

- Все "зеленые человечки", как известно, по ту сторону границы, а наш зеленый человечек – это еще тот крепкий орешек. Поэтому я думаю, что Путин теперь совершенно по другому на него посмотрел. Сейчас разговор будет вполне на равных, то есть нужно торговаться. Я абсолютно уверен, что Путин хочет достичь договоренностей и назначение Козака лишний раз это доказывает. Путину надо выходить из-под санкций, по крайней мере, европейских. Путин показал то, что сейчас он возможно и готов прогибаться - это показала история и с газовым транзитом, когда он пошел на выплату трех миллиардов долга. У него позиция сейчас более конструктивная по сравнению с тем, что было до того. Понятно, что по Крыму мы никакого прогресса не получим, но по Донбассу, я считаю, что в 2020 году может быть заключен мир.