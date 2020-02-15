RU  UA  EN

суббота, 15 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

15 февраля

17:29
"Советский" иностранец устроил странный перформанс на границе с Украиной: видео
17:08
Узнала только в аэропорту: Дмитрий Комаров устроил жене романтический сюрприз Lime
17:05
Разрушатся даже астероиды: ученые рассказали о том, как будет умирать Солнце
16:59
Будут представители ОРДЛО: Зеленский рассказал, как Украина собирается контролировать границу
16:28
Авто вдавило в отбойник: под Киевом произошло серьезное ДТП, фото и видео
16:15
В Киеве поймали молодую воровку, которая "охотилась" за кошельками: фото
16:04
Робби Уильямс стал папой в четвертый раз - малыша родила суррогатная мать Lime
15:40
Практически договорились: Зеленский объявил о возвращении сотен пленных
15:12
Ловушка с коронавирусом: число зараженных на "закрытом" лайнере с украинцами резко выросло
14:56
Под Львовом пассажир поезда устроил пьяный дебош: досталось даже полицейскому
14:40
Невероятно и ненормально: в Антарктике зафиксировали очередной температурный рекорд
14:08
Замкнулась в себе, не хотела петь: сестра Софии Ротару рассказала, как певица пережила смерть мужа Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кто ты, тварь: волонтер и шоумен Сергей Притула эмоционально высказался о России, видео

суббота, 15 февраля 2020, 17:16
переглянути новину українською

Украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно потроллил провокационный пост боксера Василия Ломаченко о спецназе РФ, считает, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса вряд ли можно решить дипломатическим путем.

Об этом он заявил в интервью программе "Вечерний тепловизор", опубликованном на видеохостинге Youtube.

"О чем с ними говорить? Они завели войска на Донбасс, они забрали Крым, они убивают наших людей, а мы с ними ищем понимания", - возмущался Сергей Притула, заметив, что именно Россия должна спрашивать, "как бы это порешать, чтобы нас не дрючили со всех сторон".

По его словам, вопрос Крыма и Донбасса должен стоять в повестке дня украинской дипломатии на каждом шагу, каждый день, на любой площадке. "Все, кто говорит, что Европа устала от украинского вопроса... Кто ты, тварь?" – задал Притула прямой и резкий вопрос.


Он также добавил, что президент страны-агрессора понимает только язык силы.

"Мне кажется, что тот старый ботоксный КГБист понимает только одно: язык силы, язык кнута. То, что делалось трудом дипломатии прошлой власти мне немного больше нравилось, чем то, что происходит сейчас. Чтобы не причислять меня к “порохоботам”, у меня и к прошлой власти есть много разных замечаний и претензий. Но Россия должна была бы и раньше, и сейчас, и в будущем каждый день чувствовать раскаленный страпон в своем заднем отверстии", – подчеркнул Притула.

Как сообщал "Апостроф", ранее артист и украинский политик Сергей Притула рассказал, что не совсем понимает закон о запрете матерных слов.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

12 шагов для улучшения безопасности в евро­атлантическом регионе

Сверхсложная задача: как назначение Ермака повлияет на цену мира на Донбассе

Переговоры с врагом и "цветущий" Донбасс: о чем говорил Ермак на брифинге

Сбить Богдана: почему Зеленский "отрезал" себе "правую руку"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: