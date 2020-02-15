Кто ты, тварь: волонтер и шоумен Сергей Притула эмоционально высказался о России, видео

Украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула, который недавно потроллил провокационный пост боксера Василия Ломаченко о спецназе РФ, считает, что вопрос возвращения Крыма и Донбасса вряд ли можно решить дипломатическим путем.

Об этом он заявил в интервью программе "Вечерний тепловизор", опубликованном на видеохостинге Youtube.

"О чем с ними говорить? Они завели войска на Донбасс, они забрали Крым, они убивают наших людей, а мы с ними ищем понимания", - возмущался Сергей Притула, заметив, что именно Россия должна спрашивать, "как бы это порешать, чтобы нас не дрючили со всех сторон".

По его словам, вопрос Крыма и Донбасса должен стоять в повестке дня украинской дипломатии на каждом шагу, каждый день, на любой площадке. "Все, кто говорит, что Европа устала от украинского вопроса... Кто ты, тварь?" – задал Притула прямой и резкий вопрос.





Он также добавил, что президент страны-агрессора понимает только язык силы.

"Мне кажется, что тот старый ботоксный КГБист понимает только одно: язык силы, язык кнута. То, что делалось трудом дипломатии прошлой власти мне немного больше нравилось, чем то, что происходит сейчас. Чтобы не причислять меня к “порохоботам”, у меня и к прошлой власти есть много разных замечаний и претензий. Но Россия должна была бы и раньше, и сейчас, и в будущем каждый день чувствовать раскаленный страпон в своем заднем отверстии", – подчеркнул Притула.

Как сообщал "Апостроф", ранее артист и украинский политик Сергей Притула рассказал, что не совсем понимает закон о запрете матерных слов.