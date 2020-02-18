Доказательство для Гааги: появилось фото смертельного "сюрприза" от войск Путина на Донбассе

В Луганской области был выявлен очередной факт поставки вооружения боевикам со стороны России – сотрудники СБУ выявили там снаряд ТБГ-7В от ручного подствольного гранатомета производства РФ.

Об этом сообщила прокуратура области.

Так, во время разминирования в районе разведения сил в Станице Луганской обнаружен российский боеприпас 2003 года выпуска. В прокуратуре уточнили, что такие снаряды в Украине не производятся и не находятся на вооружении у ВСУ. Предполагается, что его использовали боевики для агрессии против Украины на Донбассе.

В прокуратуре приняли решение открыть производство по ч.2 ст.437 (ведение агрессивной войны) и ч.1 ст.438 УК Украины (нарушение законов ведение войны).

Указанное доказательство будет передано в Офис Международного уголовного суда с целью доказательства причастности РФ в конфликте в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудники контрразведки СБУ и группа разминирования Нацгвардии обнаружили в зоне ООС боевое орудие, которое злоумышленники могли готовить как орудие для осуществления теракта.