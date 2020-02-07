Боевики готовили под Славянском диверсию со множеством жертв: фото

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины и группа разминирования Нацгвардии обнаружила в зоне ООС боевое орудие, которое злоумышленники могли готовить как орудие для осуществления теракта.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, гвардейцы уничтожили РПГ-22, который был найден неподалеку от города Славянск на Донбассе. Информацию о том, что там находится оружие, гвардейцам предоставили сотрудники военной разведки СБУ.

"Мы обследовали примерно полгектара обочину дороги. Найденный боеприпас готов для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из данного средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования.

По его словам, такого рода провокация могла привести к многочисленным жертвам, поскольку по трассе неподалеку ездит как военный транспорт, так и цивильный.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики устроили провокации, обстреляв позиции ВСУ вблизи Крымского и Луганского. Противник в районе этих населенных пунктов применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.