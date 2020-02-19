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Хотят ли русские войны? Россию жестко поставили на место в Совбезе ООН, видео

среда, 19 февраля 2020, 09:45
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Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании ООН обратился к представителю РФ строками из известного стиха российского поэта Евгения Евтушенко.

Кислица процитировал стих "Хотят ли русские войны?", который стал песней - ее впервые в 1961 году исполнил Марк Бернес:

"Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тишины

Над ширью пашен и полей,

И у берёз и тополей.

Спросите вы у тех солдат,

Что под березами лежат,

И вам ответят их сыны

Хотят ли русские войны!".

По словам Кислицы, ответом на вопрос "Хотят ли русские войны?" станет парад в честь 9 мая на Красной площади в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", – добавил замминистра, и процитировал еще одно стихотворение Евтушенко "Наследники Сталина", в котором поэт осудил культ почитания диктатора.

Как ранее сообщал "Апостроф", США и Европейский союз резко отреагировали на недавнее обострение на Донбассе со стороны подконтрольных России боевиков.

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