Хотят ли русские войны? Россию жестко поставили на место в Совбезе ООН, видео

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании ООН обратился к представителю РФ строками из известного стиха российского поэта Евгения Евтушенко.
Кислица процитировал стих "Хотят ли русские войны?", который стал песней - ее впервые в 1961 году исполнил Марк Бернес:
"Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей,
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские войны!".
По словам Кислицы, ответом на вопрос "Хотят ли русские войны?" станет парад в честь 9 мая на Красной площади в Москве.
"Когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники", – добавил замминистра, и процитировал еще одно стихотворение Евтушенко "Наследники Сталина", в котором поэт осудил культ почитания диктатора.
Как ранее сообщал "Апостроф", США и Европейский союз резко отреагировали на недавнее обострение на Донбассе со стороны подконтрольных России боевиков.