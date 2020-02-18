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Россия должна ответить: в ЕС и США жестко отреагировали на обострение на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 15:41
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Западные партнеры Украины встревожены неожиданным наступлением РФ на Донбассе. Так, реакция появилась от американских дипломатов и министра иностранных дел Эстонии.

В заявлении посольства США в Украине говорится, что Москва должна придерживаться обязательств, взятых на себя в рамках международных договоренностей.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшними сообщениями об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его государство решительно осуждает агрессию боевиков, которых поддерживает РФ.

"Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже", - написал Рейнсалу.

Напомним, что 18 февраля боевики на востоке Украины штурмовыми группами по трем направлениям атаковали наблюдательные посты Вооруженных сил Украины.

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