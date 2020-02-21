Виноваты австрийцы и поляки: Путин выдал набор перлов про историю Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне и украинцы якобы составляют один народ, но их "искусственно" разъединяют.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет (украинцам), но, если посмотреть на реалии, это так и есть", – заявил Путин.

Глава Кремля озвучил много "сомнительных" исторических фактов по поводу Украины и украинского языка.

"Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия", – сказал Путин.

"Вообще, украинцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий", – добавил президент России.

Путин также повторил распространенную "теорию" того, что украинское национальное движение было спровоцировано австрийскими спецслужбами.

"Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело – разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь", – заявил Путин.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин выступил с очередным неожиданным заявлением в адрес Украины: в этот раз он высказался о возможном объединении российского и украинского государств.