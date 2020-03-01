Глава Офиса Зеленского встретился с человеком Путина: громкие подробности

В воскресенье, 1 марта, в Минске состоялась встреча руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком, во время которой обсуждался вопрос обмена пленными.

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса президента.

Как сказано в сообщении, в переговорах приняли участие представители украинской и российской делегаций.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - уточнили в пресс-службе офиса президента.

По словам Андрея Ермака, следующий трек обмена может состоятся уже в марте.

Подробнее о том, смогут ли Козак и Ермак добиться переформатирования переговоров по Донбассу читайте в материале "Апострофа": Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится