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Обмен пленными и "новые механизмы": у Зеленского и Путина раскрыли детали переговоров по Донбассу

среда, 11 марта 2020, 23:47
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В минске 11 марта состоялось заседание Трехсторонней группы по войне на Донбассе, в котором принимали участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и зам руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В пресс-службе ОПУ заявили, что были достигнуты договоренности по 4 пунктам:

1. Обмен пленными. Стороны обязались предоставить списки людей, которых нужно освободить для совершения обмена, а также окончательно согласовать финальные списки, включая верификацию Красным Крестом с беспрепятственным доступом его представителей ко всем, кто находится в списках.

2. Разведение сил и средств.

3. Одновременное открытие КПВВ в Золотом и Счастье.

4. Создание Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате.

В свою очередь глава путинской администрации Дмитрий Козак заявил, что в Минске договорились о новых механизмах взаимодействия сторон по нахождению политических решений.

"Последнее чрезвычайно важно, потому что мы считаем, что это важнейший элемент урегулирования. Без принятия принципиальных решений по вариантам урегулирования конфликта мы не сможем сильно продвинуться в гуманитарных вопросах, в вопросах безопасности и в экономических вопросах", - заявил Козак.

Он также добавил, что есть надежда договориться об обмене пленными в марте, в течение недели будет верифицирован список людей.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть - договориться о конкретных действиях... когда необходимо будет верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в этом обмене. Это принципиальнейший вопрос", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в ходе встречи стороны обсуждали "перечень лиц с различным статусом".

"Сегодня мы договорились, что в течение недели окончательно этот список будет верифицирован, подтверждено желание каждого, его статус. Я очень надеюсь что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами", - заявил Козак.

Кроме этого, по его словам, стороны договорились в течение недели определить новые участки разведения сил от линии соприкосновения.

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский заявил о готовности выйти из переговоров с Россией по урегулированию военного конфликта на Донбассе через год, в случае отсутствия прогресса в переговорах с Путиным.

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