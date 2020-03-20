RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.20
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 марта

14:29
"Слуг народа" просят не шататься по стране: интересное письмо от главы фракции
14:05
Войска Путина отработали захват аэродрома в Николаеве: опубликованы фото
14:05
Звезда "Мстителей" отказалась соблюдать карантин и назвала коронавирус обычным гриппом Lime
13:50
Парень стал жертвой фейка о коронавирусе - теперь его ненавидят тысячи людей Lime
13:25
Лана Дель Рей порвала с бойфрендом-полицейским Lime
13:10
Мир сошел с ума: Потап записал трек о карантине в пустом зале дворца "Украина" Lime
12:33
Провожу время в Вестеросе: Джордж Мартин решил закончить "Игру престолов" во время карантина Lime
12:18
На шоу Голос країни-10 из-за карантина перенесли прямые эфиры - названы даты Lime
11:45
Арнольд Шварценеггер показал, как отдыхает в карантине, и теперь его называют богатым лицемером Lime
11:30
Говорил, что убьет: украинская певица раскрыла подробности преследований маньяка Lime
11:09
Фаны The Weeknd дождались нового альбома - слушаем свежий After Hours Lime
09:57
Это обман: Настя Каменских предупредила о мошенниках, использующих ее имя Lime
Все новости

Войска Путина отработали захват аэродрома в Николаеве: опубликованы фото

пятница, 20 марта 2020, 14:05
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.

Об этом рассказал основатель DefenceBlog, "Военный информатор" DylanMalyasov на странице в Facebook.

Он уточнил, что в провокационных учениях оккупационных войск участвовали десантники ВС РФ из города Новороссийск. По словам эксперта, на крымском полигоне присутствовало 1,5 тысяч военных, несколько сотен единиц техники и полтора десятка самолетов.

"Десантники из Новороссийска ( 1,5 тыс. десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кулбакино в Николаеве", - уточнил он.

Также он опубликовал фото с учений оккупационных сил России на украинском полуострове.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что армейские подразделения России за первые месяцы 2020 года втрое увеличили свой военный потенциал у границ с Украиной.

Фотогалереи

Все
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца

Читайте также

Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко

Суд по сбитому МН 17: проблемы у России и риски для Украины

Новые соглашения по Донбассу: что хотят подписать у Зеленского в Минске

Без перспектив: почему Зеленский больше не встретится с Путиным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: