Войска Путина отработали захват аэродрома в Николаеве: опубликованы фото

В оккупированном Россией Крыму, подразделения российской армии провели учения, на которых отработали захват аэродрома в украинском городе Николаеве.

Об этом рассказал основатель DefenceBlog, "Военный информатор" DylanMalyasov на странице в Facebook.

Он уточнил, что в провокационных учениях оккупационных войск участвовали десантники ВС РФ из города Новороссийск. По словам эксперта, на крымском полигоне присутствовало 1,5 тысяч военных, несколько сотен единиц техники и полтора десятка самолетов.

"Десантники из Новороссийска ( 1,5 тыс. десантников и 300 единиц техники и 15 самолетов ВТА Ил-76) провели масштабные учения в Крыму, во время которых имитировали захват аэродрома Кулбакино в Николаеве", - уточнил он.

Также он опубликовал фото с учений оккупационных сил России на украинском полуострове.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что армейские подразделения России за первые месяцы 2020 года втрое увеличили свой военный потенциал у границ с Украиной.