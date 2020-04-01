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Между Украиной и Израилем назревает скандал: источники раскрыли подробности

среда, 01 апреля 2020, 18:54
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В отношениях между Украиной и Израилем может произойти похолодание из-за конфликта, вызванного отказом Киева принимать борт с Земли Обетованной.

Как сообщили "Апострофу" источники в дипломатических кругах, в четверг, 2 апреля, из Израиля в Киев должен был прилететь самолет с гражданами Украины, после чего улететь в обратном направлении с гражданами Израиля, которые намерен вернуться на родину.

"Однако Госавиаслужба, под давлением МВД, отказалась принимать самолет с украинцами. Сейчас этот вопрос находится в сфере компетенции МВД. Это может привести к охлаждению отношений между Киевом и Тель-Авивом", - отмечает источник.

Как сообщал "Апостроф", ранее посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко обещал эвакуировать всех желающих украинцев из Израиля из-за угрозы коронавируса.

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