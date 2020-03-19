В Киев готовится эвакуация украинцев из Израиля: названо точное время

Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко рассказал, что вечером 19 марта МАУ эвакуирует всех желающих украинцев из Израиля из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает Nachtigal.

Большинство украинцев уже успели покинуть Израиль, сейчас там осталось около 350 человек. Это все те, кто зарегистрировался в системе ДРУГ.

Как рассказал посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко, официально в Консульстве зарегистрированы всего 250 человек.

Консулы посольства Украины в Израиле на постоянном контакте со всеми украинцами.

Дипломаты договорились с МАУ, что 19 марта в 22:45 будет чартерный рейс в Киев. И те, кто желает покинуть Израиль, может воспользоваться такой возможностью.

Подробнее о пандемии коронавируса читайте в материале "Апострофа" - Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.