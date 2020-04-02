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В НАТО приняли решение о новой помощи Украине: чего ждать от Альянса

четверг, 02 апреля 2020, 23:59
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Руководство НАТО приняло решение выделить новый пакет поддержки для Украины и Грузии с целью укрепления сотрудничества в Черноморском региона.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, новый пакет поддержки предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО.

"Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозами, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех", - заявил Столтенберг.

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2020 году США в рамках военной помощи Украине планируют передачу трех кораблей Island.

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