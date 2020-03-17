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Посол рассказал, какую военную помощь получит Украина от США в 2020 году

вторник, 17 марта 2020, 05:10
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В 2020 году США в рамках военной помощи Украине планируют передачу трех кораблей Island.

Об этом рассказал "Апострофу" Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Это (корабли Island - "Апостроф") тот же тип, как два предыдущих корабля, переданных нам в прошлом году, и которые уже активно работают в Черном море. И таких будет еще три. Но это непросто – взять корабль и перегнать его в Одессу. Они должны быть переоборудованы. Это все сейчас происходит, и мы ожидаем от Пентагона подтверждения по срокам. До конца года, как я рассчитываю, эти три корабля должны перейти в наши руки", - сказал он.

Также по новой информации американская сторона хочет передать один корабль среднего класса – более крупный, называется MarkVI, который сейчас находится на вооружении у Военного флота США (согласно информации в Интернете, данный корабль, согласно классификации, является малым боевым катером. На катере может быть размещено 18 человек, включая экипаж. Конструкция судна дает возможность спускать и поднимать небольшие лодки, беспилотные подводные аппараты, запускать беспилотные летательные аппараты, - "Апостроф").

"Также оставались неиспользованными 30 млн долларов, поскольку американская сторона не могла определить поставщиков. Речь идет о поставках снайперских винтовок и гранатометов – это то, что нам на Донбассе нужно еще "на вчера". Военные говорят, что гранатометы – наиболее эффективное средство для подавления провокационных обстрелов с той стороны. Сейчас идут разговоры о том, чтобы ускорить эту поставку и в течение месяца это оружие поступило в Украину", - отметил Ельченко.

На следующий год американская сторона планирует поставить Украине еще одну партию Javelin’ов. По словам посла, он называет только самые известные позиции в поставках. Все это уже находится в пути или в процессе решения. Задержек по поставкам нет.

Также Ельченко заявил, что США ожидают список конкретных вещей, которые нужны Украине для включения в список помощи на 2021 год. Сейчас идет бюджетный процесс в Конгрессе, во время которого те суммы, которые запросил Пентагон и Госдепартамент, должны наполниться конкретным содержанием. То есть что под эти деньги давать – корабли, оружие, патроны. А пока что наше Министерство обороны такой список не передало. Мы ожидаем его со дня на день.

"Возможно, эта задержка связана с изменением в руководстве Минобороны, но мы очень ждем данный список, чтобы передать его в Пентагон и Конгресс. В таком случае бюджетный процесс пойдет легче, потому что мы не можем лоббировать в Конгрессе какие-то суммы, которые не основаны на конкретных вещах. Это я говорю о перспективе на следующий год", - уточнил Ельченко.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко.

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