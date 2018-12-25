​Журналисты рассказали о дорогостоящем подарке замглаве СБУ: видео

Государство подарило заместителю председателя Службы безопасности Украины Виктору Кононенко квартиру за 6 миллионов гривен в пафосном жилом комплексе в самом центре Киева.

Об этом в эфире программы "Наши деньги с Денисом БИГУС" рассказали журналисты, которые провели собственное расследование.

Трехкомнатная квартира площадью более 100 квадратных метров, которая досталась Кононенко от государства, находится в элитном ЖК "Джек Хаус" на бульваре Леси Украинки.

Однако, квартиры должны были стать служебными - перейти исключительно в пользование сотрудников. В случае же Кононенко, жилье было странным образом приватизировано - уже 1 ноября текущего года оформлено право собственности.

На вопрос, что заместитель председателя СБУ будет дальше делать с заветными квадратными метрами, последний ответил, что не собирается их возвращать. "Останусь и дальше там. Ведь мне надо где-то жить", - заявил он.

Подробнее о коррупционных схемах СБУ читайте в материале "Апострофа": Чем выше чиновник, тем вероятнее, что его вообще не проверять - журналист-расследователь.